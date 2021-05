Canicattì, petizione “Salviamo la Villa comunale”

I sottoscritti cittadini firmatari, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Canicattì,

RIVOLGONO

la petizione “SALVIAMO LA VILLA COMUNALE” al Sindaco ed al Consiglio Comunale, nella persona dei Componenti e del Presidente dell’Assemblea, e

CHIEDONO

la revoca della Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 29.05.2020 “Lavori per la messa a norma, ristrutturazione e collocazione erba sintetica stadio Carlotta Bordonaro – progetto esecutivo – primo stralcio – variazione destinazione d’uso area necessaria all’ampliamento“ e successivi atti che prevedono la riduzione degli spazi della storica villa comunale con l’abbattimento di monumentali alberi che insistono sulla zona interessata dai lavori e la costruzione di un muro di cemento con un’altezza di oltre 9 metri su un’area verde pubblico con un vincolo di inedificabilità assoluta.

La villa comunale rappresenta un patrimonio storico culturale e ambientale da salvaguardare e custodire perché simbolo dell’identità dei canicattinesi, oltre a rappresentare l’unico spazio verde e luogo di aggregazione sociale per tutte le generazioni (anziani e bambini).

Il progetto deliberato dal Consiglio Comunale appare in totale contrasto con le normative nazionale ed europee in particolare con la nuova concezione a livello europeo delle città “Smart city” città intelligente e sostenibile che ha per obiettivo lo sviluppo sostenibile, riduzione degli impatti ambientali e la risoluzione delle emergenze ambientali ritenute prioritarie (riqualificazione urbana ed energetica, mobilità sostenibile, gestione delle risorse naturali, qualità dell’aria, uso del territorio e partecipazione sociale) in favore di una nuova qualità della vita, quale traguardo finale.

È opportuno ricordare che tale delibera consiliare è in contrasto con gli obiettivi fissati dall’ Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile e, in particolare, la prevista riduzione degli spazi verdi urbani è in conflitto con:

l’obiettivo 11 finalizzato a salvaguardare il patrimonio culturale e naturale, ridurre l’impatto ambientale negativo delle città, migliorare la qualità dell’aria, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri per donne, bambini, anziani e disabili;

l’obiettivo 13 finalizzato a combattere il cambiamento climatico;

l’obiettivo finalizzato a proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.

Inoltre, la Legge n.10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” impone ai Comuni un sviluppo urbano caratterizzato da sostenibilità e rispetto per l’ambiente, nella piena consapevolezza e conoscenza del proprio patrimonio verde. Anche nel caso di alberi che devono essere abbattuti per ragioni di sicurezza, si dovrà comunque redigere il bilancio arboreo, per valutare la consistenza reale del verde pubblico comunale.

Oltretutto, ancora oggi, il nostro Comune è privo del catasto alberi il cui scopo è quello di registrare e classificare tutti gli alberi dei parchi urbani.

Inoltre, ogni intervento urbanistico dell’impianto della villa, così come per ogni altro luogo storico, non può prescindere dal coinvolgimento della comunità, teso a favorire la definizione di scelte pubbliche e partecipative del territorio, come previsto anche dallo Statuto Comunale , a tutela dei luoghi impronta della storia urbana, della comunità e dei singoli.

La pianificazione urbanistica concorre a definire il quotidiano vivere sociale all’interno di una comunità ed essa non può e non deve essere considerata esclusivo esercizio di amministratori ma materia da discutere insieme ai cittadini.

E nel caso di specie lo stravolgimento dell’impianto urbanistico della villa con conseguente riduzione del sito ed abbattimento di alberi secolari costituisce oltraggio alla memoria storica collettiva e crea un precedente pericoloso, un passo azzardato nel metodo di orientamento per la modifica della città, un compromesso progettuale gravoso.

In un momento storico in cui c’è un’attenzione globale sulla mobilità sostenibile, sull’importanza dei parchi urbani e del verde pubblico, ci si aspettano, sul solco di indicazioni europee, al contrario, progetti che prevedano il decentramento degli impianti e delle attrezzature sportive con funzioni collettive che implicano grande traffico, avviando lo studio di una vera e propria zona dello sport fuori dal centro abitato.

La Villa Comunale è il luogo civico per “eccellenza”; essa qualifica l’intera città, rende il centro urbano ordinato, armonioso e signorile, sebbene ci siano problemi di fruibilità, di degrado, che non possono essere motivo di deprezzamento, poiché vertono problemi gestionali.

È fondamentale ricordare all’intera comunità che la Villa Comunale costituisce in sé, al pari di altre emergenze storico artistiche, un monumento per la data del suo impianto (1925) e in quanto frutto di un progetto di architettura paesaggistica e di sviluppo urbanistico. La tipologia di riferimento di questo spazio urbano è quella del giardino formale o all’italiana. La monumentalità della Villa sta nella sua estensione, nel disegno planimetrico dei viali, delle aiole e nello sviluppo arboreo.

Nata ai margini della città, inglobata nello sviluppo urbano, ne è divenuta fulcro e fiore all’occhiello. A partire dal suo essere monumento esteticamente ancora valido e simbolico, la Villa Comunale conferma la propria funzione ecologica, sociale ed educativa: essa è un polmone verde, è un’area attrezzata che richiama i cittadini alla aggregazione sociale (proiezioni di film, kermesse ludiche, spazio comune per la campagna elettorale e l’impegno civico), è un luogo di integrazione (i sistemi di superamento delle barriere architettoniche, la recente installazione della giostra usufruibile delle persone con disabilità), è stato un luogo dove custodire la memoria di cittadini illustri e benemeriti.

La Villa Comunale, infine, è strumento per la sensibilizzazione civica e ambientale sulla salvaguardia del corredo storico e per l’incremento del verde e degli alberi in città.

Proteggere la Villa nel suo impianto significa educare al valore e al rispetto del verde (già carente di per sé) quale bene primario della società, degno di una città che pensa al proprio futuro.

La valenza storico-urbanistica della Villa Comunale non è replicabile o integrabile con altri interventi di piantumazione o di generico verde pubblico, poiché la sua estensione, lo storico perimetro e il disegno costituiscono un valore a sé stante e originale.

Non si può mercanteggiare su questa questione e dividere la cittadinanza tra favorevoli e contrari!

Sulla scorta di quanto sopra detto

CHIEDIAMO

al Signor Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Signori Consiglieri Comunali di Canicattì

di non tradire le intenzioni dei cittadini che hanno voluto la realizzazione della Villa e di coloro che vogliono una città che non calpesti la propria memoria e le proprie radici civili;

che sia data pari e reciproca dignità e rispetto alla Villa Comunale ed al campo sportivo;

che la Villa Comunale venga vincolata come bene storico-paesistico;

di sospendere gli effetti della Deliberazione Comunale sopra citata e i successivi atti;

di non procedere al cambio della destinazione d’uso degli spazi verdi della Villa Comunale;

di procedere con l’ammodernamento dello stadio mediante l’elaborazione di progetti alternativi, che non prevedano alcuna alterazione del perimetro della Villa, per il rispetto dell’identità storica e culturale della nostra città;

di prevedere la fattibilità della realizzazione di un nuovo Stadio Comunale Cittadino al di fuori del centro abitato.

Chiediamo altresì

Al Ministro per la Transizione ecologica, agli Enti e Associazioni intestatari per conoscenza della presente petizione, di intervenire per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente e del patrimonio storico culturale che con la suindicata delibera consiliare verrebbero ad essere fortemente pregiudicati con danni irreversibili.

Per contatti scrivere a comitato Salviamo la villa

salviamolavilla@gmail.it

salviamolavilla@pec.it

Referenti: Maria Lo Faso – Alberto La Carrubba – Filippo Raitano

Maria Lo Faso

Alberto La Carrubba

Filippo Raitano