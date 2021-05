Centrodestra Canicattì, riunione programmatica di presenza in vista delle amministrative

Ieri sera si e’ svolta nel rispetto delle norme anti covid 19 l’ennesima riunione programmatica di presenza in vista delle amministrative prossime da parte dei rappresentanti di tutti i partiti del centrodestra e di alcuni movimenti politici che ne hanno sposato il progetto . Durante la riunione si e’ lavorato sul programma organizzativo ,politico e progettuale a cui tutti gli intervenuti in rappresentanza dei rispettivi partiti e movimenti stanno dando e continueranno a dare il loro importante contributo con l’obiettivo comune di poter offrire alla cittadinanza alle prossime elezioni amministrative un insieme di progetti e una squadra di persone che possano dare una grande svolta all’amministrazione della nostra citta’, si e’ anche stabilito di aumentare il numero degli incontri futuri e di porre in essere dei tavoli di lavoro su diversi argomenti .

Centrodestra Canicatti .