Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, appello ai Comuni dell’Isola

“I Comuni della Sicilia conferiscano la cittadinanza onoraria al Milite ignoto”. È l’invito rivolto dal presidente della Commissione Difesa della Camera, il siciliano 5 stelle Gianluca Rizzo, alle amministrazioni comunali della Sicilia, nell’anno del centenario della tumulazione del Milite ignoto all’Altare della Patria, avvenuta il 4 novembre del 1921.

Il Presidente Rizzo, in una lettera aperta rivolta ai primi cittadini della Sicilia, rilancia la proposta già avanzata su scala nazionale dal gruppo medaglie d’oro al valor militare (Movm) insieme all’Anci, tesa al conferimento della cittadinanza onoraria da parte di ogni singolo Comune e per adottare iniziative per celebrare la ricorrenza, anche con l’intitolazione di piazze, vie ed altri luoghi pubblici al “Milite ignoto – Medaglia d’oro al valor militare”.

Importante momento della nostra storia

“E’ l’occasione – afferma Rizzo – per ricordare alle nuove generazioni un importante momento della nostra storia e per rendere il dovuto omaggio ai 651 mila italiani caduti nel corso del primo conflitto mondiale, con una particolare attenzione a coloro il cui corpo non è stato possibile identificare con un nome ed un cognome. Alcuni Comuni siciliani hanno già adottato delibere di giunta o dell’assemblea consiliare in tal senso. L’auspicio è che tutte le amministrazioni comunali siciliane si associno a questo abbraccio corale. Un appello che rivolgo a tutti i primi cittadini di ogni colore politico, compresi ovviamente i sindaci e consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle”.

Una mozione alla Camera

Rizzo ha inoltre depositato una mozione alla Camera dei Deputati sottoscritta dalla maggioranza dei gruppi politici rappresentati in parlamento con l’obiettivo di impegnare il Governo, in occasione delle celebrazioni del prossimo 4 novembre, a promuovere progetti per le scuole di ogni ordine e grado finalizzati alla conoscenza delle vicende storiche della Prima guerra mondiale con mostre e iniziative pubbliche.

