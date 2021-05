Licata, dopo l’assalto alla Capitaneria scatta il maxi blitz: multe e sequestri

Maxi controllo al porto di Licata dove è in corso un’operazione congiunta della Capitaneria coadiuvata dagli agenti di Polizia e dai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Sono quasi cento gli uomini delle forze dell’ordine impegnate nei controlli che stanno riguardando le imbarcazioni e tutta la filiera. Sequestri di attrezzature e alcune reti a strascico sono ancora in corso. Bloccati momentaneamente entrambi gli accessi del molo e sul posto c’è anche un elicottero della Guardia Costiera di Palermo.

capitaneria porto licata blitz

L’imponente blitz segue quanto avvenuta la scorsa settimana proprio a Licata quando, dopo una multa elevata ad un peschereccio a cui venivano contestate alcune irregolarità, una trentina di pescatori avevano assaltato la sede della locale Guardia Costiera. Si sono vissuti attimi di panico e per riportare la calma, con non poca fatica, sono dovuti intervenire carabinieri, polizia e guardia di finanza. Pescatori che sono in stato di agitazione da allora e che, poco dopo, hanno anche incontrato il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, lamentando eccessivi controlli in mare e opponendosi alle misure adottate dall’Unione Europea sulla pesca.