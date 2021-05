Minacce, condanna definitiva per 34enne

Diventa definitiva la condanna ad un anno e sette mesi di reclusione nei confronti del trentaquattrenne originario di Agrigento, per il reato di minacce. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha rigettato l’ultimo ricorso avanzato dalla difesa. La vicenda risale all’ottobre 2018 quando l’imputato minacciò uno dei dipendenti di una nota sala cinematografica, in via XXV Aprile, che lo aveva visto poco prima con uno stereo in mano appena rubato. Per questo motivo l’addetto chiamò le forze dell’ordine che sono poi intervenute bloccandolo

