Proroga per Ravanusa, Lampedusa esce dalla zona rossa

Due nuove ‘zone rosse’ in Sicilia e proroga per altre sette. Restrizioni dal 14 e fino al 26 maggio decise per i Comuni di Gagliano Castelferrato, nell’ennese, e San Biagio Platani, in provincia di Agrigento. A disporlo è l’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, sentite le amministrazioni comunali e a seguito delle relazioni delle Asp che registrano un aumento dei positivi. Proroga fino al 19 maggio delle zone rosse per i Comuni di Tortorici e Nizza di Sicilia, nel messinese, Santa Cristina di Gela e San Cipirello (in provincia di Palermo), Ravanusa (provincia di Agrigento), Mineo (provincia di Catania) e Gela, nel nisseno. Dal 14 al 19 maggio vigeranno le restrizioni nei centri di Caltavuturo e Polizzi Generosa, nel palermitano, quale reiterazione della precedente ordinanza che ha interessato i comuni della Città metropolitana di Palermo.Lampedusa esce dalla zona rossa. L’ufficialità è arrivata solo pochi minuti fa con la nuova Ordinanza del Presidente della Regione. “Dalla mezzanotte, dunque, il nostro Comune diventa zona arancione così come la Sicilia, dichiara il sindaco Totó Martello. Sento il bisogno di fare ancora una volta appello a tutti i miei Concittadini: uscire dalla zona rossa ed avere avviato la campagna di vaccinazione per gli “over 18” non deve in alcun modo farci abbassare il livello di attenzione rispetto alle regole sanitarie covid, ad iniziare dal distanziamento sociale, dall’utilizzo della mascherina ed al divieto di assembramenti. È fondamentale osservare le norme in vigore perché l’andamento della prossima stagione estiva dipende da questo, dipende da tutti noi. Inutile dirvi quanto sia importante per Lampedusa e Linosa potere riprendere le attività turistiche in vista dell’estate. Confido nella collaborazione di tutti, per il bene della nostra Comunità”, ha concluso il primo cittadino.

