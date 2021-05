San Leone, a fuoco per la terza volta il chiosco Baraonda

Un grosso incendio è divampato ancora una volta, la terza in meno di un mese, nel chiosco Baraonda di San Leone. La struttura, lungo Viale delle Dune, è ormai chiusa al pubblico da qualche anno. Ancora incerte le cause del rogo. Sul posto due squadre di Vigili del Fuoco e i carabinieri.

Tra il 20 ed il 25 aprile scorso le fiamme avevano interessato lo stabilimento balneare: il primo episodio era stato subito circoscritto e i danno erano stati limitati mentre il secondo era stato più corposo. Adesso, il terzo in pochi giorni, l’incendio sembra esser stato molto più violento.

