Canicattì, erano senza assicurazione: sequestrate 12 auto e anche un’ambulanza

I poliziotti del commissariato di Canicattì, insieme agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e della Sezione di Polizia Stradale di Agrigento, hanno posto sotto sequestro 12 autovetture in sosta in suolo pubblico ed un’ambulanza, prive di copertura assicurativa. Tutti i veicoli venivano quindi rimossi mediante carroattrezzi ed i proprietari venivano sanzionati ai sensi della normativa del codice della strada in materia di copertura assicurativa.

