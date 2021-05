Furto in villa a Villaggio Mosè: arrestati due fratelli di Favara

I carabinieri della sezione Norm di Agrigento guidati dal capitano Alberto Giordano hanno arrestato i fratelli di 30 e 35 anni di Favara. I due in pieno giorno si sono intrufolati all’interno di un appartamento del Villaggio Mosè, hanno messo la casa a soqquadro e si sono portati una cassetta con dei gioielli per il valore di circa 10 mila euro.I due, sorpresi in flagranza dai carabinieri, hanno preso la macchina e si sono dati alla fuga, ma sono stati bloccati e arrestati.

Adesso i due si trovano rinchiusi al carcere Petrusa di Agrigento, e devono rispondere del reato di furto in abitazione, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria. L’attività investigativa dei carabinieri del Norm e della compagnia di Agrigento continua perché da questo si cercherà di capire infatti se i due fratelli possano aver avuto o meno responsabilità in altri furti messi a segno proprio fra il Villaggio Mosè e San Leone.