Linosa, vaccinato l’80% della popolazione

L’80% della popolazione maggiorenne di Linosa ha ricevuto almeno una dose di vaccino dai medici dell’Asp di Palermo. Le ultime somministrazioni sono avvenute questa mattina nei locali della Guardia Medica della più piccola delle isole Pelagie.

Sono complessivamente 303 i cittadini vaccinati (su 380 maggiorenni e complessivi 415 residenti), di cui 94 con doppia dose di Pfizer, 5 con monodose Janssen, mentre altri 204 dovranno ricevere la seconda somministrazione per completare l’immunizzazione.

Intanto procede anche a Lampedusa la vaccinazione di massa della popolazione. In una settimana sono state 2.224 le dosi inoculate che si aggiungono alle 1.054 vaccinazioni già effettuate in precedenza (per complessive 3.278 persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino).

“Contiamo nell’arco di dieci giorni di completare la prima fase della vaccinazione – ha sottolineato il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – la collaborazione dell’amministrazione comunale è stata fondamentale, così come quella di Enti ed Istituzioni che hanno supportato l’attività dei nostri operatori che da martedì scorso assicurano mattina e pomeriggio le vaccinazioni nel Poliambulatorio di Contrada Grecale”.