Rissa a Villa Sikania, tre migranti in ospedale

Una rissa è scoppiata all’interno del centro di accoglienza di Villa Sikania, a Siculiana, dove alcuni migranti ospiti della struttura si sono azzuffati. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che alla base ci siano attriti personali e, dagli insulti, si è passati velocemente alle mani. Il bilancio finale è di tre feriti, tutti trasportato in ambulanza all’ospedale di Agrigento per le cure mediche. Sul posto i poliziotti del Reparto Mobile e della sezione Volanti che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica.

