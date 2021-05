Campobello di Licata, incontro del coordinamento zonale tra le Misericordie Agrigentine e il nuovo Candidato alla Presidenza

Sabato 15 maggio, presso la sede della Misericordia di Campobello di Licata, si svolgerà l’incontro del coordinamento zonale tra le Misericordie Agrigentine e il nuovo Candidato alla Presidenza della Confederazione Nazionale delle Misericordie d ‘Italia, come annunciato dal governatore Carmelo Vaccaro.

Siamo onorati per la scelta ricaduta sulla nostra sede per ospitare il candidato alla Presidenza della nostra Confederazione che, per l’occasione, sarà accompagnato dal presidente in carica Ugo Bellini, dal presidente regionale Santi Mondello e dal correttore regionale Don Calogero Falcone.

Siamo contenti per la visita, dichiara il consigliere nazionale Salvino Montaperto, soprattutto per la scelta del Generale Domenico Giani, già Comandante della Gendarmeria Vaticana e diplomatico della Santa Sede, attualmente Presidente della Fondazione ENI, di accettare la candidatura per guidare il movimento delle Misericordie.

Il prestigio internazionale e lo spessore qualitativo di una persona conosciuta e apprezzata per i suoi innumerevoli incarichi in Vaticano, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e in organi economici e di intelligence, faranno sicuramente fare un salto di qualità a tutto il movimento.

Se verrò riconfermato al Consiglio Nazionale delle Misericordie alle prossime elezioni di giugno, conclude Salvino Montaperto, sarà un vero piacere poter condividere scelte e percorsi insieme al Dott. Domenico Giani.

Nella stessa mattinata di sabato il Dott. Domenico Giani incontrerà alcuni rappresentanti istituzionali.