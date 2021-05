Castrofilippo, impennata di contagi. Il sindaco Franco Badalamenti chiede maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine

Il sindaco di Castrofilippo, Francesco Badalamenti, ha chiesto alle forze dell’ordine, carabinieri e polizia municipale di incrementare i controlli visto l’aumento preoccupante di casi di contagio da Covid 19. Infatti, è stato accertato come persone positive al virus vadano in giro per il paese invece di rimanere in quarantena domiciliare violando le prescrizioni dell’Asp ed inoltre, con il rischio di far salire il numero dei contagi in maniera indiscriminata. I controlli, sollecitati dal sindaco sono diretti anche ad evitare assembramenti davanti a bar, esercizi commerciali, pub, feste private in case di campagna. Gli ultimi contagi che si registrano a Castrofilippo sono riconducibili proprio a feste familiari che hanno coinvolto più persone dello stesso nucleo. Da parte delle forze dell’ordine è stata chiesta dal sindaco tolleranza zero. “Una eventuale zona rossa- ha detto il sindaco Franco Badalamenti- sarebbe un colpo mortale per la nostra economia oltre a vanificare gli sforzi fatti in questi mesi da parte dell’amministrazione comunale e dei cittadini che hanno rispettato le regole attenendosi rigorosamente alle disposizioni impartite per evitare il contagio”.

