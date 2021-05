Compra escavatore online ma era una truffa: denunciato 50enne

Un annuncio su internet che sponsorizzava la vendita di un escavatore lo ha colpito e ha deciso così di contattare il numero e trovare l’accordo per l’acquisto. Un settantenne pensionato di Agrigento, però, non ha pensato che potesse trattarsi di un vero e proprio raggiro e – una volta versati in due tranche 2.500 euro – se n’è reso conto.

Il venditore, infatti, è spartito nel nulla con i soldi. Ma per poco tempo perché, dopo la denuncia presentata a suo carico in Questura ad Agrigento, i poliziotti sono riusciti a rintracciarlo, identificarlo e segnalarlo all’autorità giudiziaria. Si tratta di un cinquantenne che risiede fuori la provincia di Agrigento.