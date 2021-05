Su iniziativa del dott. Giuseppe Brancato è stata costituita l’Associazione Culturale “Terra di Canicattì” – ODV-ETS. Essa, attraverso iniziative inerenti agli ambiti socio-economici, etno-antropologici, storico-culturali, si prefigge di contribuire in maniera fattiva al progresso e alla promozione della città e del suo territorio, che ne è risorsa e contesto.

Non si può prefigurare il futuro, tanto desiderato specialmente in questo periodo della emergenza sanitaria, prescindendo dall’analisi del presente, della realtà viva della città e del suo ambiente. E non si può comprendere o decodificare la realtà presente se si sconoscono le radici storiche della comunità e l’evolversi e le trasformazioni del suo territorio. In questo senso, l’Associazione Culturale “Terra di Canicattì” trova la propria ragion d’essere nella gestione del sito del “Centro di documentazione della Città di Canicattì” – un database di testi, documenti e immagini, che oramai con le sue 6.000 cartelle è divenuto unico e utile strumento di consultazione e di studio per ricercatori, studenti e appassionati. L’Associazione gestirà anche il “Vocabolario della Città di Canicattì e del suo circondario; ritenuto adatto per un coinvolgimento positivo dei social network, esso ha il fine di raccogliere online termini canicattinesi per recuperarli e custodirli quale segno della cultura locale (esito delle influenze storico-politiche e sociali) e del mutare del linguaggio e, di conseguenza, delle evoluzioni storiche.

A partire da queste due attività di impegno storico-culturale, l’Associazione intende proporre iniziative, programmi e progetti per un’agenda di visione, di idee e di proposte nell’aspirazione di collaborare per la educazione, la promozione dei singoli e della collettività, dei suoi segni e dei suoi simboli, del suo genio, del suo intrinseco spirito più autentico e di contribuire allo sviluppo antropico e strutturale della nostra città.

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dott. Giuseppe Brancato, dal Vicepresidente, arch. Massimo Muratore, dai Consiglieri, arch. Danila Mannarà, avv. Alberto Tedesco e ing. Vincenzo Cacciato.

Nel presentarsi alla città, i Soci e gli organi direttivi esprimono il loro auspicio di poter implementare il lavoro che instancabilmente il dott. Giuseppe Brancato ha compiuto, perseverando nell’impegno di ricerca e di impulso, di dialogo e di inclusione per rafforzare il comune senso di appartenenza in maniera estroversa, moderna e non provinciale, e per esercitare la cittadinanza attiva.

Il Palazzo La Lomia-Giardina di Via Cattaneo accoglie la sede dell’Associazione Culturale “Terra di Canicattì”; nel cuore del tessuto storico, questo monumento – gentilmente messo a disposizione dai proprietari – costituisce una icona tra passato e futuro, essendo sintesi fisica degli obiettivi di questo nuovo sodalizio di cittadini.