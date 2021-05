Esce di casa e lascia lumino acceso: fiamme in abitazione del centro storico di Agrigento

Lascia lumino acceso vicino il letto ed esce di casa. In pochi minuti si è sentito un forte boato e le fiamme hanno avvolto parte di un’abitazione nel centro storico di Agrigento in piazza Purgatorio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale e il personale Gise del 118.

Attimi di panico poiché in un primo momento si pensava che all’interno della casa ci fosse ancora l’anziana donna che vi risiede. Una volta dentro, appurato che la signora era appena uscita, i Vigili del Fuoco hanno salvato un gattino. Secondo una prima ricostruzione a innescare il rogo sarebbe stato un lumino.

