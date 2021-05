Licata, al via riqualificazione Villetta di via Generale laMarmora

“Riqualificare la villetta di via Generale la Marmora rendendola fruibile alla collettività attraverso molteplici attività culturali tra cui il book sharing e, nel contempo, radicare il ricordo della giornalista e scrittrice Oriana Fallaci”.

È questo l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Galanti, nell’ambito delle iniziative volte alla riqualificazione e alla restituzione alla collettività di alcune aree cittadine che versano in stato di abbandono, incuria e degrado.

Lo rende noto l’Assessora alla Cultura e al Patrimonio Violetta Callea, promotrice dell’iniziativa.

“Gli interventi di riqualificazione degli spazi della collettività che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti da parecchi mesi – sostiene l’Assessora Callea – hanno l’obiettivo di migliorare il decoro urbano, attraverso iniziative culturali volte alla valorizzazione e alla fruizione delle aree cittadine che versano in condizioni di degrado. Nel 15esimo anno dalla scomparsa della grande giornalista e scrittrice Oriana Fallaci, ho proposto al Sindaco Galanti, che ha subito condiviso l’iniziativa, di intitolare all’illustre scrittrice italiana, la villetta che si trova nel quartiere “Oltreponte” dietro la chiesa di Sant’Andrea, nei pressi del plesso scolastico Angelo Parla, con l’intenzione di restituire alla nostra comunità un’altra area cittadina che da anni versa in stato di abbandono e incuria. L’intento è quello di dar vita a un “Giardino Letterario”, ove attivare il servizio di book sharing e l’installazione di “panchine letterarie” rendendo la piccola area verde un punto di aggregazione culturale e di svago. Oriana Fallaci è un simbolo e uno dei grandi nomi di cui dobbiamo, come italiani, essere fieri e dedicare questo Giardino alla sua memoria – conclude Callea – è un gesto di estrema sensibilità nei confronti di una donna coraggiosa che prima di altri ha intuito l’evoluzione del mondo”.