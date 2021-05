Licata festeggia i 100 anni di Carlo Incorvaia

compie un secolo di vita Carlo Incorvaia, nato a Licata il 15 maggio del 1921, secondo di cinque figli. Ha partecipato alla seconda guerra mondiale come volontario tra i paracadutisti nel 183° Reggimento 15° battaglione “Nembo” – Gruppo di combattimento “Folgore”. Ha ricevuto un Encomio, un Diploma d’onore, una Croce al merito di guerra, un Certificato di meriti particolari, e un Distintivo della guerra di liberazione con tre stellette nel nastrino. Poi ha lavorato come impiegato della Banca popolare Sant’Angelo di Licata, ritirandosi in pensione nel 1981 con Medaglia d’oro come riconoscimento del lodevole servizio svolto nel prestigioso istituto di credito. Sarà festeggiato dall’amore dei figli, della nuora Angela e del genero Riccardo, dai nipoti Carlo, Marianna, Mara e Vincenzo, e dalla stima di tante persone amiche e vicine che gli vogliono bene.

