Uccise vicino a fucilate ad Alessandria della Rocca: 86enne condannato a 10 anni

La Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato a dieci anni di reclusione Gioacchino Di Liberto, 86 anni di Alessandria Della Rocca, per l’omicidio del vicino di casa Liborio Piazza, 72 anni. L’imputato in primo grado era stato condannato dal Tribunale di Sciacca a 14 anni di reclusione.

L’omicidio è avvenuto in contrada Chinesi il 12 settembre 2018. La vittima fu attinta da due colpi di fucile. I carabinieri nel giro di poche ora riuscirono a stringere il cerchio intorno a Di Liberto: durante l’approfondimento dell’indiziato saltò fuori un fucile compatibile con la dinamica dell’agguato.

In canna presentava ancora evidenti tracce di polvere da sparo. Dopo lungo interrogatorio l’uomo, messo alle corde, ha confessato con un senso di liberazione, ammettendo di avere sparato poichè esausto delle continue tensioni, per motivi di vicinato, con la vittima