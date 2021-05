Udc Giovani, Flavio Patti nuovo coordinatore ad Agrigento

Il Coordinatore Nazionale dei Giovani Udc, Gero Palermo, comunica di aver affidato all’ingegnere Flavio Patti il compito di coordinare i tanti Giovani della città di Agrigento che ogni giorno si avvicinano sempre più all’UdC Italia ritenendolo il giusto punto di riferimento per i valori a cui credono. Sentiti infatti il Coordinatore Politico dell’UdC Italia in Sicilia, l’On. Decio Terrana, la Coordinatrice Regionale dei Giovani per la Sicilia Occidentale, Manuela Raneri ed il Coordinatore Provinciale dei Giovani Udc Carmelo Falco, l’Udc si arricchisce ad Agrigento di una figura di spessore umano e professionale che risulterà essere il giusto punto di riferimento da dare alla rete dei Giovani della Città di Agrigento.

“Sono entusiasta per la nomina di Flavio – trasmette il Coordinatore Nazionale dei Giovani Udc – Una figura professionale di alto spessore che dal primo giorno è stato protagonista delle nostre attività, aiutandoci a portare avanti tutte le nostre iniziative. Riteniamo sia il giusto punto di riferimento da dare a tutti quei giovani moderati della Città di Agrigento che ogni giorno si avvicinano sempre più al nostro Partito. Abbiamo realizzato e continueremo con una Formazione Politica di spessore e di qualità che dia le giuste basi ad una nuova Classe Dirigente Politica preparata ed adeguata”.

Soddisfatto anche il Coordinatore Provinciale dei Giovani, l’Astronomo Carmelo Falco: “Flavio Patti è un professionista di livello, marito e padre. La sua nomina è la conferma di un grande lavoro in prospettiva presente e futura che l’UdC sta portando avanti in Sicilia e dovunque ad Agrigento. Plaudo alla nomina e auguro buon lavoro a Flavio”.

Flavio Patti, marito e padre di due bambini, Ingegnere Informatico attualmente Funzionario Informatico presso il Ministero della Giustizia, a tal proposito trasmette: “Nell’apprendere della nomina a Coordinatore dei Giovani per la città di Agrigento intendo ringraziare l’On. Decio Terrana, il Coordinatore Nazionale Giovani UDC Italia Gero Palermo, la vice Coordinatrice dei Giovani per la Sicilia Occidentale Manuela Raneri nonchè il Coordinatore Provinciale dei Giovani per la Provincia di Agrigento Carmelo Falco per la fiducia che mi hanno accordato e che tanto mi onora e che mi stimola a svolgere l’incarico con il massimo impegno ed attivismo. Spero di poter corrispondere nei fatti, nel promuovere tra i giovani i principi del nostro movimento che già in me sono vivi e radicati, così contribuendo ad un reale cambiamento che abbia al centro la valorizzazione ed il coinvolgimento giovanile fulcro di ogni progresso economico e sociale”.