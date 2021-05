Campobello di Licata, Comune conferisce incarico legale

Il Comune ha proceduto al conferimento di un incarico legale, nonché decretato il procedimento di negoziazione assistita e l’eventuale successivo giudizio, tra la cittadina P.N. e l’ente stesso. Con decreto sindacale decisa l’ adesione del Comune alla richiesta di negoziazione assistita, promossa dall’avvocato Gianluca Di Carlo, in nome e per conto della P.N., e al possibile giudizio. “Un ulteriore ritardo nell’assunzione dell’impegno – secondo il Comune -, comporterebbe l’impossibilità per l’amministrazione civica di difendersi, incorrendo in eventuali pregiudizi alla stessa pubblica amministrazione di tipo risarcitorio”. E’ stato decretato di incaricare dell’assistenza stragiudiziale e dell’eventuale conseguente giudizio l’avvocato Valentina Burgio, del foro di Agrigento. Impegnata la spesa complessiva di 2.204,27 euro.

Giovanni Blanda