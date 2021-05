In giro con hashish e cocaina in tasca: segnalati alla Prefettura

Proseguono i controlli anticovid nella Provincia di Agrigento da parte dei Carabinieri del comando provinciale guidati dal capitano Marco La Rovere.

In centro città i militari di Agrigento hanno fermato, intorno la mezzanotte, un ragazzo di 28 anni a bordo della sua auto senza assicurazione e trovato in possesso di un grammo di hashish. Per tale motivo il giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti, gli è stata ritirata la patente di guida per 30 giorni e gli è stata elevata una sanzione amministrativa poichè si trovava in giro dopo il coprifuoco.

A Favara invece i Carabinieri durante un posto di controllo hanno fermato un ragazzo di 36 anni sorpreso con in tasca un grammo di cocaina; anche in questo caso si è proceduto con la segnalazione alla Prefettura di Agrigento.