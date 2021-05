Porto Empedocle, si reca al mercato e le svaligiano la casa

Esce di casa per andare al mercato settimanale del giovedì e le svaligiano la casa. E’ successo a Porto Empedocle ad una ottantenne nel quartiere dei Grandi Lavori. Ignoti, conoscendo forse le abitudini della donna, hanno fatto irruzione in casa portando via quanto di valore. Ma quanto successo all’anziana non sarebbe purtroppo l’unico episodio verificatosi durante il mercato settimanale.

