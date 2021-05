Scaricano rifiuti speciali da camion: due denunce

La polizia municipale di Sciacca, grazie all’ausilio delle telecamere E-killer, hanno sorpreso e denunciato due imprenditori del settore ittico di Sciacca per violazioni del testo unico ambientale. I due sono stati immortalati dalla videocamera nascosta mentre scaricavano in strada i prodotti, considerati rifiuti speciali, derivanti dall’attività di commercio del pesce. Grazie alle telecamere, e a questo tipo di attività, sono oltre cento le persone sorprese in meno di un anno.

loading..