Travolse giovani col furgone: indagato 55enne

l sostituto procuratore Maria Barbara Grazie Cifalinò ha notificato l’avviso di conclusione indagine a carico di un 55enne empedoclino accusato di aver investito due giovani del posto mentre si trovava alla guida del suo furgone in evidente stato di ebbrezza.

L’episodio si è verificato lo scorso anno nei pressi della zona dei semafori, a Porto Empedocle. L’uomo, alla guida del furgone, non si è accorto che in quel momento stavano transitando due giovani empedoclini – 18 e 21 anni – investendoli. Entrambi finirono in ospedale. I successivi rilievi, effettuati dai poliziotti del commissariato di Porto Empedocle e dagli agenti della Stradale di Sciacca, hanno evidenziato come l’uomo – difeso dall’avvocato Gianfranco Pilato – presentasse un tasso tra l’1,31 e l’1,38.