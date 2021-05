“Uccise il cognato per difendere la sorella”: condannato a 17 anni e 4 mesi

Il gup del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha disposto la condanna a 14 anni e 4 mesi di reclusione nei confronti di Raimondo Burgio, 48 anni di Palma di Montechiaro, per l’omicidio del cognato Ignazio Scopelliti, bracciante agricolo di 47 anni, assassinato con due colpi di pistola in via Palladio, il 2 novembre 2019. Stabilita anche una provvisionale di 100 mila euro nei confronti della parte civile.

Esclusa la premeditazione nell’omicidio ma non sono state riconosciute le attenuanti generiche. Burgio, reo confesso, ha sparato due volte all’indirizzo del cognato. In un primo momento era stato posto agli arresti domiciliari in seguito al suo atteggiamento collaborativo e la particolare situazione vissuta in famiglia anche in considerazione delle numerose denunce che la stessa aveva depositato nei confronti dello Scopelliti.

La difesa è rappresentata dagli avvocati Francesco Scopelliti e Giovanni Lo Monaco. La parte civile, invece, dall’avvocato Giuseppe Vinciguerra. L’accusa, sostenuta in aula dal pm Emiliana Busto, aveva chiesto la condanna a 30 anni di carcere.