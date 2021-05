Agrigento, assembramenti in via Pirandello: intervengono i Carabinieri

C’è tanta voglia di ritornare alla normalità, ma non bisogna dimenticare che ci sono delle piccole regole per limitare il contagio e far si che la curva possa ritornare ad alzarsi. E’ fondamentale l’utilizzo della mascherina, del distanziamento, ma i più giovani ancora prendono sotto braccio l’argomento e cosi continuano a creare assembramenti.

Non solo la zona balneare di San Leone presa d’assalto, tra risse e gente ubriaca, ma anche in centro città, lungo la via Pirandello, nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri sono dovuti intervenire per disperdere la folla proprio davanti ad un distributore di bibite 24h.

Ci si aspetta un po di buon senso da parte di tutti, un maggiore controllo e un maggior rispetto delle regole per ritornare a vivere in libertà.