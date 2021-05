Ancora risse e maxi assembramenti a San Leone: chiuso anche un locale

Un’altra giornata “off limits” a San Leone dove, dopo gli incresciosi fatti di ieri culminati con risse e giovani ubriachi, si sono verificate gli stessi identici episodi. Maxi assembramenti, un non sempre uso corretto delle mascherine e risse. Massiccio questa volta l’intervento delle forze dell’ordine che hanno presidiato la zona centrale del quartiere balenare, in particolare modo piazzale Giglia. Sul posto gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, i militari della Guardia di Finanza e i Carabinieri.

Gli agenti hanno elevato diverse sanzioni per il mancato utilizzo delle mascherine e contestato in alcune circostanze lo spostamento fuori dal comune di residenza. Le forze dell’ordine hanno anche eseguito il provvedimento di chiusura – per cinque giorni – di un bar “pizzicato” a somministrare bevande oltre l’orario consentito.