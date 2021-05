Divampa incendio in appartamento: paura a Favara

Tanto spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza. E’ il bilancio di un incendio divampato nel pomeriggio di ieri all’interno di un’abitazione in via Russia, a Favara. Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero divampate a causa del surriscaldamento di un videogioco.

In breve tempo fuoco e fumo hanno avvolto l’appartamento. Paura per due famiglie interessate che condividono il pianerottolo. Si è tentato di spegnere in autonomia il rogo ma ormai era troppo tardi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Favara ed i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. Presente anche un’ambulanza.

