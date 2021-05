Favara, Davide Romeo nuovo assessore ai rifiuti

Davide Romeo è il nuovo assessore ai rifiuti del Comune di Favara. La firma è arrivata nella sede dell’Ente davanti il sindaco Anna Alba e il segretario comunale. E’ stata proprio la prima cittadina a volere l’ingresso in giunta di Romeo che si occuperà della spinosa questione legata alla gestione del servizio. Romeo sostituisce il vice-sindaco Bennica quasi alla fine della legislatura.

“Un aiuto importante che arriva in giunta, dice la sindaca Alba. In questo momento ci serve un tecnico che si occupi della vicenda rifiuti e Romeo è la persona giusta per farlo anche perchè si occuperà solo di questo. Non si tratta di un cambio, ma di un aggiunta, rimoduleremo le deleghe, sarà un mese di consultazioni anche con i consiglieri comunali. Non c’è Sindaco che vuole una città sporca serve maggior controllo e consapevolezza da parte dei cittadini nel rispettare e amare il proprio paese”, ha concluso il primo cittadino a margine del giuramento da parte del neo assessore.

Negli ultimi mesi, infatti, è stata emergenza vera a Favara sotto diversi aspetti: dalla mancata riscossione della Tari al mancato pagamento da parte delle ditte degli stipendi agli operatori ecologici. Questi ultimi, nelle scorse settimane, si erano rivolti addirittura ai carabinieri per rivendicarne il diritto dopo uno sciopero ad oltranza che aveva messo in ginocchio l’intera città. Situazione che si è sbloccata di recente, anche se non in maniera definitiva, con lo sblocco dei pagamenti di tre mensilità.

