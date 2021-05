Fermati dopo furto in abitazione: assolti madre e figlio

Il Tribunale di Agrigento ha disposto l’assoluzione, perché il fatto non sussiste, nei confronti di madre e figlio – accusati di detenzione di arnesi atti allo scasso. I due erano finiti a processo in seguito al furto in un’abitazione in via degli Imperatori, nella Città dei Templi, dopo la segnalazione al centralino di una residente.

La pattuglia, giunta sul posto, aveva identificato madre e figlio procedendo ad una perquisizione veicolare in cui venivano trovati martelli, cutter e cacciavite. Da qui la denuncia e la notifica del foglio di via obbligatorio per due anni. Il Tribunale, accogliendo la richiesta dell’avvocato Monica Malogioglio, ha disposto l’assoluzione nei confronti degli imputati perché il fatto non sussiste.