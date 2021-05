Furto in villa a Villaggio Mosè, ai domiciliari due fratelli

Il gip del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha convalidato gli arresti dei fratelli di 35 e 30 anni, disponendo nei loro confronti la misura cautelare dei domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico. Entrambi erano stati fermati negli scorsi giorni dai carabinieri della sezione Norm di Agrigento, guidati dal capitano Alberto Giordano, insieme ai Carabinieri di Favara guidati dal tenente Fabio Armetta, dopo aver svaligiato una villetta nel quartiere di Villaggio Mosè in pieno giorno portando via gioielli per un valore di 10 mila euro. I fratelli hanno anche tentato la fuga in auto ma sono stati bloccati.

