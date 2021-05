Giovane accoltellato a Vittoria, è grave in ospedale

Un giovane è stato accoltellato nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, a Vittoria. La vittima, secondo una prima ricostruzione è stata aggredita in via Roma, ed ora si trova ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

Indagini dei carabinieri

Le indagini sono condotte dai carabinieri che sono alla ricerca dell’autore del ferimento del ragazzo, per questo stanno verificando quante telecamere di sicurezza ci sono nella zona per poter catturare una immagine in grado non solo di risalire al responsabile ma anche di ricostruire quanto accaduto.

I testimoni

Non è ancora chiaro se la vittima è stata accoltellata nel corso di una lite avvenuta in strada o se l’aggressore ha sorpreso il ragazzo, la cui testimonianza sarebbe fondamentale per l’identificazione. I militari stanno anche accertando se ci sono persone che hanno assistito alla scena, tra passanti e residenti della zona, ma, al momento, le indagini sono concentrate sulla vita del giovane accoltellato.

La vita privata della vittima

Al setaccio c’è la sua vita privata per capire se, di recente, ha avuto conflitti con qualcuno che, ieri sera, con quell’azione, avrebbe voluto vendicarsi. I familiari del ragazzo, sotto questo aspetto, potrebbero fornire un contributo fondamentale ma c’è il massimo riserbo da parte delle forze dell’ordine sull’andamento delle indagini.

