Sicily Academy… la sintesi per fare incontrare le eccellenze del territorio ( video interviste)

Sabato pomeriggio presso la sede Euroform di Canicattì si è svolto un convegno per presentare un progetto già realtà, molto interessante: Sicily Academy è la sintesi , un punto di incontro tra le risorse del territorio e le sue materia prime dal cibo al vino.

Tra gli ospiti lo chef Pietro La Torre, l’enologo Gianni Giardina e l’onorevole Rosalba Cimino padrone di casa il presidente e del euroform Salvatore Licata. La serata è stata moderata dalla Tutor Giusy Brancato. Un corposo e dettagliato è stato dedicato ai vini a cura delle enologo Giovanni Giardina Chiara sulla storia e l’importanza del vino siciliano. Non sono mancati gli interventi dello chef Pietro La Torre e Paolo Candurra , uno dei responsabili del Sicily Academy , per quanto riguarda il campo culinario . Il Presidente dell’Euroform Salvatore Licata, ha detto che questo progetto è la sintesi di un percorso che unisce i prodotti del territorio alle competenze presenti in esso, passando per la formazione di figure professionali adeguate alla richiesta del mondo del lavoro