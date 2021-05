Truffe online, ancora casi a Favara e Canicattì

Ancora truffe online in provincia di Agrigento. Gli ultimi due episodi si sono registrati tra Favara e Canicattì. Nel primo caso un 32enne, dopo essersi iscritto in un noto gruppo sui social in cui si pubblicano annuncia, ha versato mille euro su postepay per l’acquisto di pezzi di ricambio per una moto d’acqua ma, dopo il pagamento, non è arrivato niente.

L’uomo ha presentato regolare denuncia alla Tenenza di Favara e, in breve tempo, i militari hanno rintracciato e identificato i truffatori: si tratta di due messinesi che sono stati denunciati. Nel secondo caso, invece, un 37enne di Canicattì ha denunciato al locale commissariato movimenti sospetti sulla carta dalla quale erano spariti – in ben nove prelievi – dei soldi.