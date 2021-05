Bastonate tra zio e nipote per l’eredità: interviene la Polizia

Finisce in rissa, con tanto di bastonate, una discussione avvenuta tra zio e nipote a quanto pare per motivi legati ad un’eredità contesa. E’ successo in un’abitazione nel quartiere di San Leone, protagonisti un pensionato settantenne ed il nipote quarantenne, entrambi agrigentini.

Dalle parole in breve tempo si è passati ai fatti ed è scoppiata la scazzottata. Secondo una prima ricostruzione il pensionato, alterato, avrebbe preso un bastone colpendo il nipote. Per riportare la situazione alla normalità, con non poca fatica, sono dovuti intervenire gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, allertati dai residenti con una chiamata al centralino.