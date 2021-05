Canicattì, auto rubata ritrovata nel suo giardino: denunciato 33enne

I carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno denunciato un 33enne del posto per l’ipotesi di reato di ricettazione. La segnalazione all’autorità giudiziaria è scattata in seguito ad un controllo effettuato dai miliari dell’Arma in un terreno nella disponibilità del disoccupato dove è stata rinvenuta una Fiat Panda risultata rubata a Sant’Agata di Militello, in provincia di Catania. Come il mezzo sia finito a Canicattì resta – al momento un mistero. Il 33enne dovrà intanto rispondere del reato di ricettazione.

