Canicattì, le sfilano smartphone durante mercatino settimanale

Le sfilano il cellulare dalla borsa, senza che se ne accorgesse, mentre guarda la merce esposta nelle bancarelle al mercatino settimanale di Canicattì. E’ successo in via Carlo Alberto, la vittima del furto è una 43enne del posto. La donna, mentre guardava le bancarelle, si è sentita strattonare e, controllando la borsa, non ha più trovato il suo Samsung Note 10 dal valore commerciale di circa 500 euro. Indaga la polizia

