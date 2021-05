Dalla Regione 13,8 milioni per rigenerazione e sviluppo urbano nei Comuni dell’Isola

In Sicilia via al bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai Comuni della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti. I comuni potranno presentare proposte progettuali che comprendono interventi per il risanamento dei centri urbani mediante la riqualificazione e la rigenerazione urbana, nonché la riqualificazione architettonica e il miglioramento della sicurezza degli edifici pubblici di proprietà dei Comuni.

“Con la pubblicazione del nuovo bando per la rigenerazione urbana nei piccoli e medi Comuni – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone -, il governo Musumeci imprime nuovo slancio alla riqualificazione del territorio e delle cittadine siciliane avviata negli ultimi tre anni”.

Il bando già pubblicato

Ieri è stato pubblicato il bando per la predisposizione del programma regionale di finanziamento d’interventi di rigenerazione e sviluppo urbano nei Comuni siciliani al di sotto dei 60mila abitanti. “Mettiamo a disposizione dei Comuni una dotazione iniziale da 13 milioni e 800mila euro attingendo al Fondo Jessica – continua Falcone -. L’obiettivo è poi incrementare ulteriormente tale dotazione. Finanziamo progetti già cantierabili volti al risanamento dei centri storici, al recupero e all’ammodernamento del tessuto urbanistico degli abitati”.

Circuito virtuoso fra Regione e Comuni

Il bando è consultabile sul sito istituzionale del dipartimento regionale delle Infrastrutture, nella sezione “Decreti”. Saranno ammesse le istanze inviate a partire dalle ore 9 e fino alle ore 24 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, avvenuta lo scorso venerdì 7 maggio. “Prosegue – aggiunge Falcone – la cura fatta di cantieri, opere pubbliche e lavoro voluta dal governo Musumeci per riaccendere l’economia siciliana e rivalutare il territorio. Puntiamo su un circuito virtuoso fra Regione e Comuni per progettare e portare a compimento il risanamento urbano dell’Isola”.

