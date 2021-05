I vantaggi dell’esternalizzazione dei processi HR

Rivolgendosi alle agenzie di ricerca e selezione del personale, e in particolare a quelle di eRecruiting, le aziende hanno più tempo e maggiori risorse da dedicare alle attività centrali del proprio business.

Sviluppo dei prodotti, innovazione, ottimizzazione dei processi produttivi ma non solo. La crescita, l’espansione e il successo di un’azienda sono fattori decisivi, passano anche attraverso i suoi processi di ricerca e selezione delle risorse umane. La capacità di rendersi competitivi rispetto ai propri concorrenti, dopo tutto, è strettamente collegata alla redditività, al valore e alle capacità del personale.

Non tutte le imprese, tuttavia, hanno a disposizione la struttura e le disponibilità necessarie per creare e mantenere un dipartimento HR interno. Si pensi, in particolar modo, alle tante realtà di dimensioni medio-piccole che, a oggi, costituiscono gran parte del tessuto industriale italiano. È anche per venire incontro alle loro specifiche esigenze – e non soltanto a quelle di chi è alla ricerca di un impiego – che sono nate le agenzie per il lavoro.

Proprio a questo proposito, è interessante prendere in considerazione il caso di Jobtech, la prima società italiana di ricerca e selezione del personale a operare esclusivamente in digitale. Avvalendosi di strumenti tecnologici di ultima generazione e automatizzando buona parte del processo di recruiting, i selezionatori di Jobtech possono essere attivi su tutto il territorio nazionale.

Con rapidità ed efficienza, offrono supporto e consulenza professionale alle aziende che necessitano di un partner competente e affidabile per reclutare manodopera specializzata. L’informatizzazione delle procedure consente di fornire un servizio celere e su misura delle esigenze del cliente. Quest’ultimo, grazie all’esternalizzazione dei processi HR, ha il vantaggio di poter impiegare tempo e risorse in altre attività, e specialmente in quelle che costituiscono il core business dell’impresa.

Inutile dire che tutto questo è diventato possibile per merito dello sviluppo tecnologico. Le agenzie di eRecruiting, possono velocizzare le operazioni di screening e sourcing del personale. I colloqui da remoto e l’automatizzazione dello screening dei curricula accelerano le procedure, lasciando più tempo a disposizione per valutare l’effettiva esperienza e le reali motivazioni dei candidati.

Da questo si deduce come la trasformazione digitale stia positivamente influenzando il settore HR, offrendo servizi rapidi ed efficienti che rendono più agili operazioni che vanno dallo screening all’onboarding del personale. Del resto, sono ormai davvero lontani i tempi in cui i recruiter dovevano aspettare di ricevere per posta o via fax il curriculum dei candidati.