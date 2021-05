Tanta paura a Licata per un incendio auto, con esplosione, in via Daniele Manin.

Sono stati i residenti a lanciare l’allarme alla sala operativa dei Vigili del fuoco, che in una manciata di secondi sono giunti sul posto i quali hanno domato l’incendio.

Per i residenti solo tanta paura, ma nessun danno a persone o cose.