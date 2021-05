Incidenti stradali: morta a 47 anni a Palermo l’”angelo dei ragazzi”

Una giovane donna ha perso la vita a Palermo a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Duca Della Verdura, a pochi metri dalla centralissima via Libertà. La vittima, dalle prime informazioni, viaggiava su una bicicletta quando è avvenuto l’impatto con un’auto. Sul posto la polizia municipale.

La vittima si chiama Gandolfa Ilarda. Gli agenti della polizia municipale, intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno identificato alcuni cronisti che stavano riprendendo e fotografando il luogo dov’era avvenuto l’incidente.

Quarantasette anni, eterna ragazza, lei che si è dedicata da sempre ai bimbi e ai giovanissimi nella parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù, di via Filippo Parlatore, dove è cresciuta e che ora è stordita e sgomenta. Sostegno fondamentale della sua famiglia.

‘Eletta’ sorella e mamma da tanti e lei aveva ‘adottato’ tutti, piccoli e grandi, religiosi e laici. Animatrice dell’Azione cattolica, responsabile della catechesi, generosa e dotata di una ironia e di un’autoironia irresistibili, di una leggerezza nel trasmettere la bellezza della vita e dell’essenza della fede, che sono innanzitutto esperienza di fraternità, accoglienza senza limiti e condivisione. Una tavolozza infinita di colori da cui ognuno può attingere o imprimere il proprio.

E poi l’impegno nell’oratorio, segno inclusivo della presenza, del servizio e della comunione costruiti nel territorio. Qui è cresciuta e qui si è presa cura di generazioni di piccoli uomini e donne in crescita, affiancando, con gioiosa responsabilità e dietro le quinte, i sacerdoti Fratelli missionari della misericordia e i laici. In uno dei suoi ultimi messaggi, Ghendy aveva ricordato le parole pasquali di Papa Francesco che oggi sono una piccola luce in questo tunnel: “E’ possibile ricominciare sempre, perchè sempre c’è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i nostri fallimenti. Anche dalle macerie del nostro cuore Dio può costruire un’opera d’arte, anche dai frammenti rovinosi della nostra umanità Dio prepara una storia nuova”.