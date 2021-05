Litiga con la fidanzata e minaccia passanti con un crick: arrestato

I poliziotti del commissariato di Porto Empedocle hanno arrestato un giovane del posto in flagranza per i reati di oltraggio, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. In particolare gli agenti sono intervenuti in un bar nei pressi del porto dove era stata stata segnalata la presenza di un uomo ubriaco che con un crick minacciava i passanti e gli avventori.

Giunti nei pressi dell’ingresso del porto gli operatori notavano un uomo che animatamente litigava con una donna, risultata essere sua fidanzata. Gli agenti sedavano la lite e sanzionavano entrambi per il mancato rispetto della normativa vigente anticovid poiché trovati a circolare oltre l’orario consentito senza giustificato motivo. Nell’immediatezza, l’uomo attuava un comportamento aggressivo ed irriguardoso, profferendo minacce ed oltraggi nei confronti degli operatori intervenuti.

Gli agenti, pertanto, dopo averlo segnalato all’autorità giudiziaria, procedevano all’arresto dell’uomo in flagranza per i reati di oltraggio, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Dopo le formalità di rito il giovane veniva condotto presso le Camere di sicurezza della Caserma Anghelone di Agrigento. L’Autorità Giudiziaria convalidava l’arresto e disponeva la misura cautelare dell’obbligo di firma.