Ubriaco alla guida si schianta contro palo: denunciato giovane di Favara

Ennesimo incidente lungo la via Cavaleri Magazzeni ad Agrigento. Un giovane di Favara a bordo di un’Alfa Romeo, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo dell’illuminazione.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Agrigento, che hanno sottoposto l’automobilista ad alcol test, risultando positivo.

Per tali ragioni è stato denunciato in stato di libertà alla Procura per guida in stato d’ebbrezza alcolica e gli è stata anche ritirata la patente di guida.