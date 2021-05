Aveva arredamenti rubati ad un bar: denunciato 31enne

A Porto Empedocle un giovane di 31 anni è stato denunciato dai Carabinieri della locale stazione per ricettazione. L’empedoclino è stato trovato in possesso di 10 piante da decoro urbano con vasi e strutture in ferro battuto per il valore di 1500 euro. Gli oggetti, risultati rubati a febbraio ad un bar della via Roma, sono stati restituiti al legittimo proprietario che ne aveva denunciato il furto.

Inoltre l’empedoclino è stato denunciato insieme alla compagna di 34 anni, perchè più volte sono stati chiamati in caserma per inosservanza delle norme anticovid ma non si sono mai presentati; per questo motivo è scattata la denuncia per inosservanza all’ordine dell’autorità.