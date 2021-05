Campobello di Licata, Ing. Daniela Lumera referente Piano lavori pubblici al Comune

L’ingegnere Daniela Lumera, che in atto ricopre il ruolo di responsabile del servizio 1 del quarto settore lavori pubblici, è stata nominata dal Comune, con a capo il sindaco Giovanni Gioacchino Picone, referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022, nonché dei rispettivi elenchi annuali di aggiornamento 2021. L’adozione della determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ne maggiori oneri a carico del bilancio comunale.

Giovanni Blanda