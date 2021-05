Canicattì, danneggiamenti contro auto di artigiano: indagini in corso

Raid vandalico contro l’automobile di proprietà di un artigiano 43enne di Canicattì. Il fatto è avvenuto in via Toselli. A fare la scoperta è stato lo stesso proprietario del mezzo, una Mercedes Classe C. Ignoti, armati di oggetti appuntiti, hanno preso di mira l’automobile rigandola su tutte le fiancate e danneggiando portiere, cofano, paraurti per poi darsi alla fuga. Indagini in corso.

