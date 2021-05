Canicattì: il sig. Russo con gli occhi pieni di lacrime consegna la zona artigianale alle istituzioni…. ” adesso tocca a loro occuparsene” ( video)

Un sig. Russo con le lacrime agli occhi, il dispiacere di un uomo che ha dato tanto alla sua comunità lasciato solo sotto l’indifferenza delle istituzioni , che mai hanno avuto una parola nei suoi confronti, mai lo hanno messo nelle condizioni di sentirsi collaborato , attenzionato. Il Sig. Russo e la sua famigli ringraziano come è nel loro stile e tolgono il disturbo.

Quest’uomo mite, educato, generoso , è stato ignorato e anche attaccato e bistrattato da colori i quali avrebbero dovuto prendersi cura per mandato di quella zona. Proteggere quei 5 milioni euro di investimento. E’ palese che oramai la zona artigianale è diventato l’epicentro di tutta la città e paesi limitrofi ed è naturale pensare che un uomo solo senza mezzi ne collaborazione possa continuare a gestire un perimetro cosi enorme all’interno del quale ci si aspetta la presenza di centinaia di migliaia di persone che con l’arrivo della bella stagione non avendo altri posti dove andare, perché vogliamo ricordare che il paese è privo di un parco praticabile di strutture sportive e di qualsiasi luogo di aggregazione o deputato alla svago.

Il sig. Russo lo vogliamo ricordare non è pensionato né vive di rendita , è disoccupato e ha pensato bene di offrire alla propria comunità la fatica del suo lavoro per rendere quella zona fruibile a grandi e piccini, pur avendo avuto chi avrebbe dovuto aiutarlo e valorizzarlo, palesemente contro. Ne è testimone il video dove vengono inviati i vigili urbani in una sorta di missione punitiva. Da adesso la palla passa agli amministratori che sapranno come gestire quella struttura. Sono pagati per questo, a loro auguriamo buon lavoro. Guardate il video .. buona visione