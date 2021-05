Controlli anticovid, multe e chiusure a Licata

Proseguono i controlli anticovid su tutto il territorio della provincia di Agrigento. A Licata i poliziotti del locale commissariato, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, nel week end hanno multato il titolare di un bar e quello di un negozio.

Il primo, il titolare del bar, è stato sorpreso a servire bevande al bancone malgrado fosse vietato. Il secondo, titolare di un negozio di abbigliamento, è stato trovato aperto di domenica, malgrado le norme di contenimento impongano (almeno fino a ieri) la chiusura.

Entrambi sono stati multati per 400 euro a testa. Come sanzione accessoria, la polizia ha disposto la chiusura del bar per tre giorni e quella del negozio di abbigliamento per cinque giorni.

I poliziotti, inoltre, hanno multato 4 persone. Due perché sorprese per le vie del centro in un orario non consentito dal coprifuoco. Altrettante perché trovate fuori provincia senza un giustificato motivo.