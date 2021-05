Ravanusa, Parere Favorevole al Piano Triennale delle Opere Pubbliche da parte della Commissione Affari tecnici

su convocazione del presidente Lombardo, si è riunita in modalità webinar la commissione Affari Tecnici. All’ordine del giorno il Piano Triennale delle Opere Pubbliche. La seduta si è svolta alla presenza dei cinque consiglieri che ne fanno parte: Alaimo Lisa, Giordano Daniela, Iacona Lina, Lombardo Filippo e Rago Angelo. In rappresentanza dell’Amministrazione si è collegato l’assessore Guido Miratore. Dopo che il presidente ha aperto la seduta la parola è passata all’Assessore Muratore che ha spiegato in maniera impeccabile e chiara tutte le opere che l’Amministrazione ha inserito nel piano triennale soffermandosi sui cantieri già avviati e le opere in via di completamento. Tra quelle già finanziate il consolidamento del centro abitato, il completamento della circonvallazione tangenziale est, il consolidamento zona est dell’abitato, la manutenzione ed l’efficientamento energetico della Scuola Media, la ristrutturazione della Piscina Comunale e del Palazzetto dello sport, la ristrutturazione di n° 18 alloggi popolari in via Marche, Veneto e Liguria, Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico aeree via Terracini, via Fanaco, C.da Romiti e c.da Cianciaramito, l’impianto di riscaldamento della scuola di via Rinascita, la realizzazione delle strade zona a valle di Viale Lauricella, la ristrutturazione della palestra di Via Rinascita, la ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri, i lavori di riqualificazione di via Minghetti, l’ampliamento del Centro comunale di raccolta e tanti altre opere già finanziati per circa 142.141.958,00 milioni di euro. A breve – ha aggiunto l’assessore Muratore – Verranno consegnate il Museo e il centro diurno. Tantissimi cantieri che si vanno a sommare alle tante opere già realizzate dall’Amministrazione di Carmelo D’Angelo nel corso degli otto anni che governa la città.

La commissione si è espressa con quattro voti favorevoli e un astenuta, quello della consigliera Lina Iacona che lamentava la scrittura piccola dello stesso Piano Triennale e per questo ha deciso di abbandonare la seduta. La commissione ha dato parere favorevole anche al Piano delle alienazioni e alla proposta di non individuazione di aree e fabbricati da destinare.

